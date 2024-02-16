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07:07, 16 февраля 2024Россия

В Крыму обвинили Украину в превращении населения в наркоманов

Смирнов: легализация каннабиса превращает украинцев в разрешенных наркоманов

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов обвинил Украину в превращении населения в разрешенных наркоманов после решения о легализации медицинского каннабиса, передает РИА Новости.

По его словам, окружение Владимира Зеленского постоянно связывают с наркотиками и наркобизнесом, поэтому закон станет средством легального обогащения, единственное обоснование его принятия — это политика и бизнес.

«Легализация каннабиса, пусть даже медицинского, это очередной шаг на пути законодательного внедрения и распространения на Украине губительных для общества нетрадиционных ценностей. Далее будут законы, стимулирующие изменение пола, о добровольной эвтаназии людей, о поощрении абортов и так далее», — подчеркнул Смирнов.

Он добавил, что к подобным решениям украинские власти подталкивает Запад, обещая им евроинтеграцию за выполнение своих условий.

15 февраля Зеленский подписал закон о легализации марихуаны в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

Этот законопроект был принят Верховной Радой в июле 2023 года. В первом прочтении за легализацию медицинского каннабиса проголосовали 268 депутатов. Отмечалось, что препараты возможно будет получить в любой аптеке, но только при наличии электронного рецепта.

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      Марина Совина
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