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20:09, 15 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский подписал закон о легализации марихуаны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации марихуаны

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации марихуаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, который был опубликован на сайте украинского парламента.

«Проект закона о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны, подписан президентом», — говорится в документе.

Закон начнет действовать через шесть месяцев после его официальной публикации.

Этот законопроект был принят Верховной Радой в июле 2023 года. В первом прочтении за легализацию марихуаны проголосовали 268 депутатов. Отмечалось, что препараты возможно будет получить в любой аптеке, но только при наличии электронного рецепта.

На Украине захотели легализовать марихуану для помощи солдатам. Таким образом власти страны хотят облегчить страдания украинцев, которые столкнулись с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Летом прошлого года также был проведен опрос населения. 35 процентов респондентов выступили за легализацию каннабиса, в то время как 37 процентов проголосовали против.

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