В морском порту Новороссийска ввели запрет на плавание судов

В морском порту Новороссийска до 18 марта ввели запрет на плавание судов

В Новороссийске ввели запрет на плавание всех маломерных судов и плавательных средств в морском порт. Об этом сообщила администрация российского города в Telegram-канале.

Такой запрет будет действовать до восьми утра понедельника, 18 марта. Он не коснется тех плавательных средств, которые заняты обеспечением функционирования объектов транспортной инфраструктуры морского порта.

Власти призвали жителей учесть временные ограничения и не назвали причину введенного запрета.

Новороссийск не раз пытались атаковать со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). К примеру, в августе 2023 года противник предпринял попытку атаки на военную базу в Новороссийске. Как сообщили в Минобороны, для этого использовались безэкипажные катера — их уничтожили из штатного вооружения российских кораблей. В ведомстве тогда не озвучили последствия атак ВСУ.