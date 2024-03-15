Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:27, 15 марта 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского признали превосходство тяжелой артиллерии России над ВСУ

Подоляк: тяжелая артиллерия ВС России превосходит ВСУ в 2-3 раза

Фото: Stringer / Reuters

В Киеве признали трехкратное превосходство ВС РФ над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в тяжелой артиллерии. Российские войска каждый день используют тяжелый калибр в 2-3 раза чаще, чем украинские, такие данные привел советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дом», передает ТАСС.

«Интенсивные боевые действия идут на линии фронта 700-800 километров. Наша сторона использует от 1,5 до 3,5 тысячи снарядов, российская сторона использует от 7,5 до 12 тысяч ежедневно только тяжелого калибра», — рассказал Подоляк.

Чиновник уточнил, что в статистику не были включены данные об использовании армиями орудий мелкого калибра, минометов, дронов, ракет и авиации.

Ранее Подоляк заявил, что Украине следует молиться не за мир, а за новое высокотехнологичное оружие и союзников. Так он прокомментировал заявления Папы Римского Франциска о необходимости мирных переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Умер Александр Ширвиндт. Легендарного сатирика и актера любили миллионы россиян

      Иностранный тренер объяснил отказ возглавить «Спартак»

      Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Ширвиндта

      Снаряд ВСУ попал в дом в российском регионе и устроил пожар

      Песков прокомментировал оскорбление Байдена в адрес Путина

      iPhone 15 подешевел в России

      Посол России Антонов назвал США участником конфликта на Украине

      Стали известны дата и место прощания с Ширвиндтом

      Путин узнал заранее о попытках ВСУ прорваться через российскую границу

      Стало известно о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше