В офисе Зеленского признали превосходство тяжелой артиллерии России над ВСУ

Подоляк: тяжелая артиллерия ВС России превосходит ВСУ в 2-3 раза

В Киеве признали трехкратное превосходство ВС РФ над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в тяжелой артиллерии. Российские войска каждый день используют тяжелый калибр в 2-3 раза чаще, чем украинские, такие данные привел советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дом», передает ТАСС.

«Интенсивные боевые действия идут на линии фронта 700-800 километров. Наша сторона использует от 1,5 до 3,5 тысячи снарядов, российская сторона использует от 7,5 до 12 тысяч ежедневно только тяжелого калибра», — рассказал Подоляк.

Чиновник уточнил, что в статистику не были включены данные об использовании армиями орудий мелкого калибра, минометов, дронов, ракет и авиации.

Ранее Подоляк заявил, что Украине следует молиться не за мир, а за новое высокотехнологичное оружие и союзников. Так он прокомментировал заявления Папы Римского Франциска о необходимости мирных переговоров.