В первый день выборов проголосовала треть избирателей России

ЦИК: треть избирателей России проголосовала в первый день выборов президента

Треть избирателей России проголосовала в первый день выборов президента страны. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«Ход голосования — 33,45 процента», — говорится на сайте Центризбиркома.

15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. За пост главы государства борются действующий глава государства Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампреда Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

Владимир Путин проголосовал в первый день. Отмечается, что глава государства отдал свой голос дистанционно. Он заполнил бюллетень на компьютере рабочего кабинета в своей резиденции в Ново-Огарево.