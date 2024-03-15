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20:37, 15 марта 2024Россия

В первый день выборов проголосовала треть избирателей России

ЦИК: треть избирателей России проголосовала в первый день выборов президента

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Треть избирателей России проголосовала в первый день выборов президента страны. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«Ход голосования — 33,45 процента», — говорится на сайте Центризбиркома.

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15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. За пост главы государства борются действующий глава государства Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампреда Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

Владимир Путин проголосовал в первый день. Отмечается, что глава государства отдал свой голос дистанционно. Он заполнил бюллетень на компьютере рабочего кабинета в своей резиденции в Ново-Огарево.

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      Никита Абрамов
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