Президент Путин проголосовал онлайн на выборах главы государства

Действующий президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Путин отдал свой голос дистанционно. Он заполнил бюллетень на компьютере рабочего кабинета в своей резиденции в Ново-Огарево.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль своевременно сообщит, когда кандидат в президенты России Владимир Путин проголосует на выборах.

15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. За пост главы государства борются действующий глава государства Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампреда Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.