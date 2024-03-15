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19:13, 15 марта 2024Россия

Путин проголосовал на выборах

Президент Путин проголосовал онлайн на выборах главы государства
ЦиклВ России выбирают президента

Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС

Действующий президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Путин отдал свой голос дистанционно. Он заполнил бюллетень на компьютере рабочего кабинета в своей резиденции в Ново-Огарево.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль своевременно сообщит, когда кандидат в президенты России Владимир Путин проголосует на выборах.

15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. За пост главы государства борются действующий глава государства Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампреда Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

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