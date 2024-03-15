В Кремле пообещали проинформировать о голосовании Путина на выборах президента

В Кремле пообещали проинформировать, когда Путин проголосует на выборах

Кремль проинформирует, когда кандидат в президенты России Владимир Путин проголосует на выборах главы государства. Слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

Выборы президента России стартовали 15 марта.

Путин пока не принял решение, когда проголосует на выборах, отметил Песков. Пресс-секретарь заверил, что Путин обязательно примет участие в голосовании. Он также напомнил об опубликованном Кремлем видеообращении, в котором Путин призвал россиян голосовать.

На пост президента России претендуют четыре кандидата. Помимо Путина за пост главы государства борются Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. Голосование завершится в воскресенье, 17 марта в 20:00 по местному времени.

Ранее члены миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ положительно оценили подготовку к выборам президента России. Наблюдатели признали проведенные мероприятия соответствующими международным нормам.