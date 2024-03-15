Наблюдатели оценили соответствие выборов в России международным нормам
Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДБК) считает, что подготовка к выборам президента России соответствует международным стандартам и законодательству страны. Об этом заявила координатор группы наблюдателей Снежана Имашева, передает ТАСС.
«Все к 15 марта готово для голосования», — сказала она на встрече с народным артистом страны Владимиром Машковым — сопредседателем избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства.
В России наступил первый день трехдневных выборов президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. За пост главы государства поборются четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, зампред Госдумы Владислав Даванков.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в общей сложности отдать свой голос могут 112,3 миллиона россиян. По состоянию на 10:19 по московскому времени, явка на выборы в России составила 2,89 процента, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.