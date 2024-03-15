В Петербурге 68-летнюю пенсионерку дважды переехали на дороге

В Выборгском районе Петербурге пенсионерку дважды переехали на дороге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 68-летнюю пенсионерку дважды переехали на дороге на Кантемировской улице. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, пожилая горожанка пересекала дорогу в неположенном месте. От удара женщину отбросило на встречную полосу, где на нее наехал автомобиль — Volkswagen Jetta. А затем в машину сзади врезался Renault Fluence.

Прибывшие медики не смогли спасти российскую пенсионерку. По факту произошедшего была организована проверка.

Из-за ДТП движение по Кантемировской улице до сих пор сильно затруднено в обе стороны, заметили очевидцы.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае к четырем годам колонии приговорили 69-летнего российского пенсионера, сбившего подростка и скрывшегося с места аварии.

Пострадавшему подростку вызвали скорую помощь неравнодушные прохожие.