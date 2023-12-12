Российский пенсионер сбил на машине кадета и получил срок

Российский пенсионер рассказал, что принял сбитого автомобилем кадета за ветки

В Красноярском крае к четырем годам колонии приговорили 69-летнего российского пенсионера, сбившего подростка и скрывшегося с места ДТП. Об этом во вторник, 12 декабря, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Как установил суд, в начале декабря 2021 года осужденный ехал по улице Малиновского, в попутном направлении шел 16-летний ученик кадетского корпуса. Мужчина сбил его и уехал. Позже пострадавшему подростку вызвали скорую помощь неравнодушные прохожие. На следующий день водителя задержали. Он заявил, что не заметил пешехода, хотя момент столкновения почувствовал. Но решил, что причиной удара стали камни или ветки.

При этом осмотр автомобиля показал, что из-за удара у него разбито лобовое стекло, передвигаться на нем было невозможно. И уже на следующий день владелец вынужден был обратиться в ремонт.

