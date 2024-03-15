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22:16, 15 марта 2024Мир

В США предложили ограничить поставки оружия Украине при невыполнении ряда норм

Сенатор Вэнс предложил ограничить поставки оружия Киеву при невыполнении норм

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс от штата Огайо представил законопроект, который предусматривает введение ограничений на поставку вооружения на Украину в случае невыполнения рекомендаций генинспектора Пентагона. Об этом сообщает портал The Daily Caller.

Вашингтон не сможет направлять Киеву некоторые виды оружия, пока генеральный инспектор военного ведомства не проведет несколько проверок того, как применяются переданные ВСУ системы. Сенатор Вэнс также предложил обязать власти Штатов ежемесячно представлять доклад о том, как Украина использует вооружения.

«США направили Украине оружия на десятки миллиардов долларов при удивительно малой подотчетности того, куда ушли ресурсы», — подчеркнул Вэнс.

По его словам, более половины оружия, подлежащего усиленному контролю, не отслеживали в соответствии со стандартами Минобороны США. Вэнс назвал это неприемлемым.

Ранее издание Newsweek сообщило, что Запад помешал Украине использовать получаемые средства по ее желанию и вынудил Киев покупать вооружение за рубежом вместо того, чтобы производить собственное оружие.

В результате из 68 миллиардов долларов военной помощи, одобренной Конгрессом США для Украины, «почти 90 процентов тратятся в США», написали журналисты.

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      Марина Совина
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