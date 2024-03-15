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11:06, 15 марта 2024Мир

Запад помешал Украине использовать получаемые средства по ее желанию

Newsweek: Запад помешал Украине производить оружие на получаемые средства

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Запад помешал Украине использовать получаемые средства по ее желанию и вынудил Киев покупать вооружение за рубежом вместо того, чтобы производить собственное оружие. Об этом сообщает Newsweek.

«Государство может потратить только 50 процентов своих военных средств на отечественных производителей, потенциально оставляя военное оборудование стоимостью в миллиарды долларов пылиться на полке», — пишет издание.

В результате из 68 миллиардов долларов военной помощи, одобренной Конгрессом США для Украины, «почти 90 процентов тратятся в США», а с начала российской спецоперации Киев «закупил 350 тысяч единиц боеприпасов только у Европейского союза».

По данным источников издания из оборонной сферы, украинские производители оружия не могут торговать своей продукцией с другими странами, так как лицензии на экспорт не выдавались Украине с начала военного конфликта в 2022 году.

Из-за масштабного импорта оружия оборонные предприятия не получают заказы и теряют производственные мощности, в результате чего Украина рискует лишиться собственной обороноспособности.

Ранее администрация президента США Джо Байдена признала возможный провал пакета помощи Украине из-за отказа Конгресса США одобрить законопроект.

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      Елизавета Мытарева
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