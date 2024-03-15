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10:33, 15 марта 2024Мир

В администрации Байдена признали возможный провал пакета помощи Украине

WP: администрация Байдена признала возможный провал пакета помощи Украине

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена готовится к возможным вариантам на случай отказа Конгресса США одобрить законопроект о военной помощи Украине, в том числе и к коллапсу Киева. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Чиновник прокомментировал попытки Байдена надавить на Конгресс в вопросе принятия пакета помощи Украине. По его словам, в администрации Байдена признали необходимость готовиться к возможным исходам в случае провала законопроекта.

При этом собеседник издания отметил, что отказ от дополнительных мер помощи Киеву может привести к потенциальному коллапсу Украины. «Но вот суть: даже если Украина выстоит, мы на самом деле говорим, что мы собираемся использовать бесчисленное количество жизней, чтобы добиться этого», — заявил чиновник.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон допустил принятие пакета помощи Украине голосами демократов. Отмечается, что такое заявление является признанием постоянного сопротивления любой новой помощи Украине среди республиканцев.

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      Юрий Леонов
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