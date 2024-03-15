В Конгрессе США понадеялись принять проект помощи Украине голосами демократов

Спикер Джонсон рассчитывает принять проект помощи Украине голосами демократов

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что рассчитывает принять будущий законопроект помощи Украине голосами демократов. Об этом он рассказал в интервью газете Politico.

Отмечается, что такое заявление является признанием постоянного сопротивления любой новой помощи Украине внутри Республиканской партии.

По словам Джонсона, помощь Украине и Израилю может быть представлена ​​в виде одного или даже двух отдельных законопроектов. Он добавил, что не видит пути присоединения иностранной помощи к более крупному законопроекту о расходах, чтобы сохранить работу правительства.

Джонсон также выразил оптимизм по поводу того, что законодателям удастся положить конец шестимесячным дискуссиям по предотвращению закрытия правительства.

Ранее стало известно, что конгрессмены от Демократической партии в Палате представителей Конгресса США пытаются проголосовать за выделение помощи Украине в обход спикера нижней палаты. Уточняется, что демократы представили резолюцию, согласно которой принятый в феврале Сенатом законопроект о предоставлении 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню может быть вынесен на голосование в обход правил, то есть без одобрения Джонсона.