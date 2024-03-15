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09:41, 15 марта 2024Мир

В Конгрессе США понадеялись принять проект помощи Украине голосами демократов

Спикер Джонсон рассчитывает принять проект помощи Украине голосами демократов

Фото: Leah Millis / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что рассчитывает принять будущий законопроект помощи Украине голосами демократов. Об этом он рассказал в интервью газете Politico.

Отмечается, что такое заявление является признанием постоянного сопротивления любой новой помощи Украине внутри Республиканской партии.

По словам Джонсона, помощь Украине и Израилю может быть представлена ​​в виде одного или даже двух отдельных законопроектов. Он добавил, что не видит пути присоединения иностранной помощи к более крупному законопроекту о расходах, чтобы сохранить работу правительства.

Джонсон также выразил оптимизм по поводу того, что законодателям удастся положить конец шестимесячным дискуссиям по предотвращению закрытия правительства.

Ранее стало известно, что конгрессмены от Демократической партии в Палате представителей Конгресса США пытаются проголосовать за выделение помощи Украине в обход спикера нижней палаты. Уточняется, что демократы представили резолюцию, согласно которой принятый в феврале Сенатом законопроект о предоставлении 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню может быть вынесен на голосование в обход правил, то есть без одобрения Джонсона.

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      Семен Александров
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