Демократы США предприняли попытку проголосовать за помощь Киеву в обход правил

WP: законодатели США пытаются проголосовать за помощь Украине в обход спикера

Конгрессмены от Демократической партии в Палате представителей Конгресса США пытаются проголосовать за выделение помощи Украине в обход спикера нижней палаты Майка Джонсона. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Уточняется, что демократы представили резолюцию, согласно которой принятый в феврале Сенатом законопроект о предоставлении 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню может быть вынесен на голосование в обход правил, то есть без одобрения спикера Палаты представителей.

Как отмечает издание, чтобы предпринятая попытка ускорить процесс принятие решения по выделению Украине дополнительных средств удалась, резолюцию должны поддержать 218 законодателей. На данный момент ее подписали примерно 180 конгрессменов.

Тем не менее Джонсон настаивает на том, что вопрос о средствах для Украины и других стран не может быть рассмотрен до завершения работы над законопроектами о дальнейшем финансировании американских ведомств. Известно, что это должно произойти не позднее 22 марта.

Ранее президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить до 126 миллионов долларов на помощь Киеву. Он отметил, что это решение имеет важность для интересов безопасности США.