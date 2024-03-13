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02:24, 13 марта 2024Мир

Байден поручил госсекретарю выделить помощь Украине

Джо Байден поручил госсекретарю Блинкену выделить помощь Украине на $126 млн
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до 126 миллионов долларов. Об этом говорится в меморандуме, который опубликован на сайте Белого дома.

«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до 126 миллионов долларов помощи Украине», — заявил американский лидер.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передадут пакет военной помощи Украине на 300 миллионов долларов. В него также войдут дополнительные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня. По мнению помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, нового пакета помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) хватит лишь на пару недель.

Последний транш военной помощи Соединенные Штаты направили Украине в конце декабря 2023 года, его стоимость составила 250 миллионов долларов.

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