В Белом доме оценили величину нового пакета помощи Киеву

Белый дом: Киеву хватит нового пакета помощи на пару недель

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Киеву хватит нового пакета помощи лишь на пару недель. Его слова приводит РИА Новости.

«Речь точно не о месяцах — о неделях, может быть, даже о паре недель. Этого не хватит надолго», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что США передадут пакет военной помощи Украине на 300 миллионов долларов.

В пакет помощи Вооруженным силам Украины также войдут дополнительные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня.

Последний транш военной помощи США направили Украине в конце декабря 2023 года, его стоимость составила 250 миллионов долларов.