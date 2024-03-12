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21:59, 12 марта 2024Мир

В Белом доме оценили величину нового пакета помощи Киеву

Белый дом: Киеву хватит нового пакета помощи на пару недель

Фото: Yara Nardi / Reuters

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Киеву хватит нового пакета помощи лишь на пару недель. Его слова приводит РИА Новости.

«Речь точно не о месяцах — о неделях, может быть, даже о паре недель. Этого не хватит надолго», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что США передадут пакет военной помощи Украине на 300 миллионов долларов.

В пакет помощи Вооруженным силам Украины также войдут дополнительные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня.

Последний транш военной помощи США направили Украине в конце декабря 2023 года, его стоимость составила 250 миллионов долларов.

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      Юлия Мискевич
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