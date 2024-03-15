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07:52, 15 марта 2024Среда обитания

Валерия Гай Германика пожаловалась на большое количество бедных москвичей

Валерия Гай Германика: москвичи чаще бывают бедные, чем богатые

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Российский кинорежиссер Валерия Гай Германика пожаловалась на большое количество бедных москвичей. О том, что жители столицы чаще бывают недостаточно обеспеченными, чем богатыми, она рассказала в интервью «Москвич Mag».

«В Москве очень сильный контраст между очень богатыми и бедными; бедных больше — у людей деревянные сортиры на улице», — пояснила Гай Германика. Она отметила, что хотела бы изменить ситуацию.

Режиссер добавила, что сейчас живет в Центральном административном округе (ЦАО), где в основном видит модных и хорошо одетых людей. «Я таких только по телеку видела! Смотрю на них во все глаза», — рассказала она.

Ранее драматург Иван Угаров назвал Москву лучшим городом, в который ему всегда хочется возвращаться. Он отметил, что родился в другом месте, но приезжать туда, в отличие от столицы, не хочет.

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      Александра Качан
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