Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:46, 15 марта 2024Мир

Во Франции призвали «восстановить правду» после интервью Макрона

Лидер партии Филиппо: необходимо восстановить правду после интервью Макрона

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

После интервью президента Франции Эммануэля Макрона необходимо восстановить правду и больше не допускать лжи о конфликте на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вчера вечером, всего за 30 минут, Макрон произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине!» — написал он.

По словам политика, после выступления президента «очень важно восстановить правду» для того, чтобы «вырваться из смертельной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы и войны».

В ходе интервью Макрон заявил, что прочный мир на Украине может быть достигнут только после передачи полуострова под контроль Киева, назвав это возвращением к международно признанным границам.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал удары ВСУ по мирным городам и селам России перед выборами

      В Петербурге нашли уникальное место

      Жена вооружилась бревном и спасла мужа от наполовину проглотившего его крокодила

      Норвегия отправила на Украину средства для защиты от ядерных угроз

      На Украине раскрыли поставленный США ультиматум для передачи военной помощи

      Телохранитель раскрыл пугающую причину не оставлять шторы открытыми в отеле

      Обнаружены последствия курения для клеток

      Путин назвал число атаковавших Белгородскую и Курскую область диверсантов

      Недовольный приговором суда россиянин выстрелил в сбившего его сына водителя

      Путин назвал процент сбиваемых над Россией ракет и снарядов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше