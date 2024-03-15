Лидер партии Филиппо: необходимо восстановить правду после интервью Макрона

После интервью президента Франции Эммануэля Макрона необходимо восстановить правду и больше не допускать лжи о конфликте на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вчера вечером, всего за 30 минут, Макрон произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине!» — написал он.

По словам политика, после выступления президента «очень важно восстановить правду» для того, чтобы «вырваться из смертельной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы и войны».

В ходе интервью Макрон заявил, что прочный мир на Украине может быть достигнут только после передачи полуострова под контроль Киева, назвав это возвращением к международно признанным границам.