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13:11, 15 марта 2024Путешествия

Вооруженный канцелярским ножом пассажир пригрозил попутчикам и сел в тюрьму

Пассажир Frontier Airlines пригрозил попутчикам ножом и сел в тюрьму на два года

Фото: Hanson Lu / Unsplash

Вооруженный канцелярским ножом пассажир авиакомпании Frontier Airlines пригрозил попутчикам и сел в тюрьму на два года. Об этом сообщает Yahoo News.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Цинциннати в Тампу в ноябре 2022 года, однако решение по делу суд вынес лишь 14 марта 2024 года. Согласно постановлению, 43-летний Уильям Аллен Либиш проведет в заключении два года и шесть месяцев за нарушение работы летного экипажа. При вынесении приговора суд принял во внимание, что из-за травмы головы мужчина принимал психоактивные вещества.

По данным следствия, Либиш угрожал кого-нибудь порезать, а также пытался напасть на бортпроводницу с ножом. В результате пилотам пришлось совершить экстренную посадку в Атланте.

Ранее пассажир авиакомпании United Airlines устроил дебош во время полета и пригрозил «испортить лайнер». Мужчина громко разговаривал со своей девушкой, а после замечания стюардессы разозлился и стал кричать на членов экипажа.

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      Зарина Дзагоева
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