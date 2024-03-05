Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:32, 5 марта 2024Путешествия

Пассажир устроил дебош в самолете из-за замечания стюардессы и был арестован

Пассажир United Airlines устроил дебош в самолете и пригрозил испортить лайнер

Фото: Unsplash

Пассажир авиакомпании United Airlines устроил дебош во время полета и пригрозил «испортить лайнер». Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что самолет следовал из Лондона в Ньюарк, но был вынужден совершить посадку в Бангоре из-за дебошира. Мужчина громко разговаривал со своей девушкой, а после замечания стюардессы разозлился и стал кричать на членов экипажа. Он отказывался подчиняться их указаниям, в результате чего бортпроводники попытались удержать его на месте силой.

Пилотам пришлось принять решение о вынужденной посадке. В Бангоре разгневанный пассажир был арестован.

Ранее агрессивная пьяная пассажирка авиакомпании Jet2 устроила скандал в самолете из-за того, что ее рейс опоздал на полчаса. Во время полета она напилась, поругалась с бортпроводниками и накричала на них.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      Глава СВР высказался о причине смерти Навального

      В любимой пивной Гитлера вновь начали зиговать

      Скандальному королю Таиланда некому оставить трон. Почему запретные браки его наследников привели к небывалому кризису?

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала фото в бикини

      Нарышкин указал на виновных в подрыве «Северных потоков»

      Жительница Часова Яра обвинила ВСУ в использовании людей в качестве живого щита

      Глава СВР заявил о подготовке США сил для подрывной работы против России

      Рубль подорожал после публикации данных Минфина

      В СВР предупредили об угрозе из-за слов Макрона об отправке войск на Украину

      Мужчина трижды изнасиловал возлюбленную и скрывался 19 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше