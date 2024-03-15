Врач опроверг распространенный стереотип о простуде

Врач Агапкин: промокшие ноги приводят к простуде только в 10 процентах случаев

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил, что промокшие ноги необязательно приводят к простуде. Распространенный стереотип он опроверг в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео вышло на платформе «Смотрим».

Весной сезон ОРВИ не закончен, предупредил специалист. «Более того, из-за ослабленного иммунитета люди [весной] действительно могут болеть еще чаще, чем зимой. Многие в этом винят промокшие ноги но, чаще всего, справедливости ради, ноги здесь ни при чем», — рассказал Агапкин.

По статистике, переохлаждение стоп приводит к простуде только в 10 процентах случаев, добавил врач. Однако промокшие ноги могут вызывать обострение ряда других заболеваний, включая цистит, указал он.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире «О самом главном» назвал запрещенное действие при простуде. Специалист предупредил, что во время болезни нельзя носить контактные линзы, так как под них может попасть бактерия, вирус или грибковая инфекция.