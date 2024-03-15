Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:19, 15 марта 2024Интернет и СМИ

Врач опроверг распространенный стереотип о простуде

Врач Агапкин: промокшие ноги приводят к простуде только в 10 процентах случаев

Фото: Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил, что промокшие ноги необязательно приводят к простуде. Распространенный стереотип он опроверг в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео вышло на платформе «Смотрим».

Весной сезон ОРВИ не закончен, предупредил специалист. «Более того, из-за ослабленного иммунитета люди [весной] действительно могут болеть еще чаще, чем зимой. Многие в этом винят промокшие ноги но, чаще всего, справедливости ради, ноги здесь ни при чем», — рассказал Агапкин.

По статистике, переохлаждение стоп приводит к простуде только в 10 процентах случаев, добавил врач. Однако промокшие ноги могут вызывать обострение ряда других заболеваний, включая цистит, указал он.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире «О самом главном» назвал запрещенное действие при простуде. Специалист предупредил, что во время болезни нельзя носить контактные линзы, так как под них может попасть бактерия, вирус или грибковая инфекция.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший союзник Гитлера захотел вернуть «фантомные долги». В России объяснили желание Румынии получить золотой запас

      Миру спрогнозировали резкий рост спроса на сжиженный газ

      Макрон повторил свои слова об отправке войск на Украину

      Электронное голосование на выборах президента началось в Москве

      Россияне отвернулись от дешевых новостроек

      Трое детей погибли при обстреле Донецка

      Минобороны заявило о перехвате над Белгородской областью снарядов РСЗО Vampire

      Мужчина в составе ОПГ вывез из России в Китай лес более чем на миллиард рублей

      Назван оптимальный возраст для вступления в брак с наименьшим риском развода

      В Британии рассказали о перспективах передачи Киеву боевого лазера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше