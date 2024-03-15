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14:41, 15 марта 2024Интернет и СМИ

Врач перечислила главные ошибки при измерении давления

Врач Малышева назвала ошибкой отсутствие опоры у руки при измерении давления

Фото: Unsplash

Врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева перечислила главные ошибки при измерении давления. На эту тему она высказалась в ролике, доступном на ее YouTube-канале.

Медик рассказала, что при измерении давления нельзя разговаривать или кого-то внимательно слушать. В противном случае давление будет повышенным, предупредила она.

Врач также назвала ошибкой проведение этой процедуры не на голую руку и отсутствие опоры у руки. «Если она (рука — прим. «Ленты.ру») висит, цифры давления могут быть завышены», — пояснила Малышева.

К ошибкам телеведущая причислила и неправильное положение спины — по ее словам, если спина не опирается на спинку стула, давление будет повышено. Кроме того, Малышева рекомендовала гипертоникам не измерять давление при полном мочевом пузыре, со скрещенными ногами и ногами на весу.

Ранее Малышева и ее соведущий в программе «Жить здорово!», кардиолог Герман Гандельман, раскрыли россиянам способ борьбы с гипертонией без таблеток. Медики рассказали, что снизить давление помогает употребление продуктов, которые содержат витамин B3.

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      Олег Давыдов
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