Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:47, 15 марта 2024Бывший СССР

Зеленский анонсировал новые удары по России

Зеленский пообещал нанести новые удары по России

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары по России. Их он обсудил с украинским военным руководством, сообщается в Telegram-канале главы республики.

Он заявил, что на совещании были определены «самые уязвимые места», и пообещал нанести удары с «наибольшим уроном». Зеленский отметил, что с представителями кабмина и оборонно-промышленного комплекса Украины также обсуждались возможности страны по производству высокотехнологичных дронов. По его словам, республика обладает таким вооружением, однако оно «должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Противник везде отброшен». Путин заявил, что ВСУ штурмовали границу России десятками танков и хотели помешать выборам

      В России нашли «гигантский космический корабль»

      Германия, Франция и Польша увеличат закупки оружия у третьих стран для Украины

      В трех городах России залили зеленкой избирательные урны

      Систему военного здравоохранения Украины сравнили с адом

      Изнасиловавшего российскую школьницу француза осудили во второй раз

      В Москве стали вводить меньше жилья

      На Украине сравнили с адом лечение военных в тылу

      В России оценили привлечение к ответственности за репосты в соцсетях

      Зеленский анонсировал новые удары по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше