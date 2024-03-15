Зеленский пообещал нанести новые удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары по России. Их он обсудил с украинским военным руководством, сообщается в Telegram-канале главы республики.

Он заявил, что на совещании были определены «самые уязвимые места», и пообещал нанести удары с «наибольшим уроном». Зеленский отметил, что с представителями кабмина и оборонно-промышленного комплекса Украины также обсуждались возможности страны по производству высокотехнологичных дронов. По его словам, республика обладает таким вооружением, однако оно «должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным».