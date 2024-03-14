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15:57, 14 марта 2024Бывший СССР

Главнокомандующий ВСУ объявил о ротации войск на запорожском направлении

Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил о ротации войск на запорожском направлении

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о ротации войск на запорожском направлении. Сообщение Сырский опубликовал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что ВСУ смогли начать ротацию подразделений в Запорожье, несмотря на сложную ситуацию по всей линии фронта. Сырский подчеркнул, что целью ротации является замена подразделений, долгое время находившихся на передней линии обороны.

«Это позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние», — заявил главком ВСУ. Он также сообщил об активных боях в районе Работино и Вербового.

Ранее Сырский заявил, что противостояние беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вышло на первый план. По его словам, первая из стран, которая сможет добиться отрыва в соревновании использования РЭБ, будет иметь шансы на победу.

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      Юрий Леонов
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