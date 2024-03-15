Жителей села в Белгородской области вывезли на фоне серьезных разрушений

Гладков: жителей Козинки вывезли из села на фоне серьезных разрушений

Жителей населенного пункта Козинка в Белгородской области вывезли из села, так как там из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксированы серьезные разрушения. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР. Уже утром будем пытаться оценить ущерб», — сообщил он.

Глава региона пообещал оценить ущерб в населенном пункте, когда позволит оперативная обстановка. Гладков встретился с главой округа и составил план работы по ремонту и восстановлению инфраструктуры Козинки.

Ранее в МЧС России опровергли сообщения о якобы готовящейся эвакуации из Белгородской области и призвали граждан доверять только информации из официальных источников. В ведомстве пояснили, что местным жителям с неизвестных номеров звонят некие лица, которые представляются сотрудниками МЧС и оповещают о предстоящей эвакуации.