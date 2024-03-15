Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:00, 15 марта 2024Культура

Звезда «Голоса» стала новой солисткой группы «Город 312»

Звезда «Голоса» Диана Макарова стала новой солисткой группы «Город 312»

Кадр: «Голос» / «ВКонтакте»

Звезда музыкального шоу «Голос» на Первом канале Диана Макарова стала новой солисткой группы «Город 312». Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что артистка будет временно заменять солистку коллектива певицу Светлану Назаренко, выступающую под псевдонимом Ая, которая занимается восстановлением здоровья после перенесенного коронавируса.

«Для меня попасть в группу, которую мы с моей семьей слушаем и любим с самого детства, — просто что-то нереальное. Я пела песни "Города 312" на всех конкурсах, на всех мероприятиях», — отметила новая солистка «Города 312».

По данным издания, участники группы познакомились с Макаровой, когда приняли участие в съемках «Голоса» в качестве гостей. При этом Назаренко продолжает посещать репетиции коллектива и находиться рядом во время записи новых композиций. Продюсеры группы подчеркивают, что исполнительница не собирается завершать карьеру или покидать коллектив.

«Концерты будут идти, в качестве солистки будет выступать Диана. Принимайте ее, пожалуйста, но не сравнивайте со мной. Она пока будет нас выручать. Я не буду сидеть сложа руки, буду заниматься своим здоровьем, слава Богу, у меня будет на это время», — отметила Ая.

Ранее сообщалось, что концерты рок-группы «Слот» отменили в ряде городов России.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве поймали россиянина, запускавшего дроны возле военных объектов. Он признался в работе на легион «Свобода России»

      Создано новое лечение против неизлечимой опухоли мозга

      Популярные горнолыжные курорты Сочи закрыли трассы из-за лавиноопасности

      Цены на российскую пшеницу стали расти впервые с начала года

      Власти рассказали подробности об отражении атаки БПЛА в Калужской области

      В Петербурге нашли уникальное место

      Российские суды подали исков к Clearstream на 74 миллиона евро

      В морском порту Новороссийска ввели запрет на плавание судов

      В ФСБ рассказали о задержании россиянина за передачу данных об ОПК Украине

      Медведев проголосовал на выборах президента России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше