Звезда «Голоса» стала новой солисткой группы «Город 312»

Звезда «Голоса» Диана Макарова стала новой солисткой группы «Город 312»

Звезда музыкального шоу «Голос» на Первом канале Диана Макарова стала новой солисткой группы «Город 312». Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что артистка будет временно заменять солистку коллектива певицу Светлану Назаренко, выступающую под псевдонимом Ая, которая занимается восстановлением здоровья после перенесенного коронавируса.

«Для меня попасть в группу, которую мы с моей семьей слушаем и любим с самого детства, — просто что-то нереальное. Я пела песни "Города 312" на всех конкурсах, на всех мероприятиях», — отметила новая солистка «Города 312».

По данным издания, участники группы познакомились с Макаровой, когда приняли участие в съемках «Голоса» в качестве гостей. При этом Назаренко продолжает посещать репетиции коллектива и находиться рядом во время записи новых композиций. Продюсеры группы подчеркивают, что исполнительница не собирается завершать карьеру или покидать коллектив.

«Концерты будут идти, в качестве солистки будет выступать Диана. Принимайте ее, пожалуйста, но не сравнивайте со мной. Она пока будет нас выручать. Я не буду сидеть сложа руки, буду заниматься своим здоровьем, слава Богу, у меня будет на это время», — отметила Ая.

Ранее сообщалось, что концерты рок-группы «Слот» отменили в ряде городов России.