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11:15, 15 марта 2024Культура

Звезда «Игры в кальмара» получил условный срок за домогательства

Звезда «Игры в кальмара» О Ен Су получил условный срок за домогательства

Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images

Звезда сериала «Игра в кальмара» О Ен Су получил условный срок по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Суд в Южной Корее приговорил знаменитость к восьми месяцам тюрьмы с отсрочкой применения наказания два года. Для судебной системы республики характерны наказания, при которых обвиняемый не лишается свободы, если не совершает правонарушений в указанный период. О Ен Су также обязали пройти программу для сексуальных преступников.

Семь лет назад 79-летний актер обнял и поцеловал коллегу в щеку. Официальное обвинение звезде было предъявлено в ноябре 2022 года. В жалобе говорится, что он приставал к женщине без ее согласия. О Ен Су намерен подать апелляцию на решение суда.

Ранее О Ен Су пригрозили тюремным заключением на год. Актер заявил, что «испытывает боль и агонию» из-за подобных обвинений.

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      Мария Рюрикова
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