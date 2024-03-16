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04:38, 16 марта 2024Экономика

Аналитик назвал два определяющих динамику рубля после выборов события

Аналитик Антонов: динамику рубля определят выборы и заседание ЦБ по ставке

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

На следующей неделе динамику рубля определят выборы президента России и заседание Центробанка по ставке. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм».

По словам Антонова, первый фактор уже учтен рынком, и политическая стабильность оказывает рублю дополнительную поддержку. Регулятор, предположительно, оставит ставку без изменений, уточнил он. Однако в ходе последующего выступления глава ЦБ Эльвира Набиуллина может сделать ряд важных заявлений, заверил аналитик.

Ранее аналитики Газпромбанка отмечали, что традиционно национальная валюта в России укрепляется перед выборами, после чего происходит коррекция.

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      Юлия Мискевич
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