Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:00, 16 марта 2024Мир

Антонов указал на раскол среди стран G7

Антонов: у стран G7 нет единой позиции насчет изъятия активов России

Фото: Sebastian Gollnow / dpa Global Look Press

Страны G7 не разделяют единой позиции насчет возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Киева. Многие государства понимают последствия таких действий, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

«Пока в "семерке" единства нет. Не все готовы повесить себе на грудь ярлык "вора". Многие понимают негативные последствия таких действий», — уточнил он.

По его словам, разрушается современная международная система финансовых отношений. Также подсекаются позиции доллара как основной платежной валюты.

Антонов также указал на то, что в данном вопросе Вашингтон не решается действовать в одиночку, настаивая на единстве стран G7. Москва и другие страны выражают озабоченность насчет последствий такого шага, подчеркнул он.

Ранее издание Welt написало, что Европейский союз хочет конфисковать российские активы только в случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины после окончания боевых действий.

Деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Киеву после окончания специальной военной операции, указали журналисты.

Ранее во Франции заявили, что изъятие замороженных активов России остановит инвестиции в западные страны, поскольку для вкладчиков это станет плохим знаком.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден оскорбил Путина, назвав его бандитом. Чем вызвано поведение президента США и при чем здесь голоса избирателей

      Антонов указал на раскол среди стран G7

      Иностранный футболист сравнил русский и английский мат

      В Германии назвали количество депортированных за два года россиян

      В США оценили опасность ядерной войны

      Полянский объяснил использование Западом трагедий из-за работы ПВО

      Названа доля отмечающих Масленицу россиян

      Французов призвали выйти на марш против Макрона

      В Белгородской области отменили ракетную опасность

      Пушков усомнился в заявлениях Макрона об угрозе поражения Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше