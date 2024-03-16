Антонов указал на раскол среди стран G7

Антонов: у стран G7 нет единой позиции насчет изъятия активов России

Страны G7 не разделяют единой позиции насчет возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Киева. Многие государства понимают последствия таких действий, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

«Пока в "семерке" единства нет. Не все готовы повесить себе на грудь ярлык "вора". Многие понимают негативные последствия таких действий», — уточнил он.

По его словам, разрушается современная международная система финансовых отношений. Также подсекаются позиции доллара как основной платежной валюты.

Антонов также указал на то, что в данном вопросе Вашингтон не решается действовать в одиночку, настаивая на единстве стран G7. Москва и другие страны выражают озабоченность насчет последствий такого шага, подчеркнул он.

Ранее издание Welt написало, что Европейский союз хочет конфисковать российские активы только в случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины после окончания боевых действий.

Деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Киеву после окончания специальной военной операции, указали журналисты.

Ранее во Франции заявили, что изъятие замороженных активов России остановит инвестиции в западные страны, поскольку для вкладчиков это станет плохим знаком.