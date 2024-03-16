Антонов заявил о начале признания в США поражения Украины

Антонов: США в свое время выбрали Киев как оружие против России

Соединенные Штаты выбрали Киев как оружие против России, однако в последнее время Вашингтон признает, что украинская армия терпит неудачу, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

Дипломат также обратил внимание на то, что Москва не услышала ни одного слова сожаления со стороны американских властей. Вместо этого из Штатов в адрес России «льется грязь и оскорбления по любому поводу», уточнил Антонов.

«Последнее время американский официоз стал признавать, что фронт трещит. Начинает сыпаться», — заявил посол.

В Штатах говорят об успехах российской армии на разных направлениях. В Вашингтоне осознают, что Киев близок к серьезному поражению.

Некоторое время назад США избрали Украину в качестве средства и оружия против России, была реализована «давняя мечта русофобов», резюмировал Антонов.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты являются участником конфликта на Украине, это доказывают поставки Вашингтоном Киеву дальнобойных вооружений.

Посол напомнил, что несколько лет назад Штаты ограничивались только передачей легкого и стрелкового оружия.