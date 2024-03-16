Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:18, 16 марта 2024Мир

Антонов заявил о начале признания в США поражения Украины

Антонов: США в свое время выбрали Киев как оружие против России
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Соединенные Штаты выбрали Киев как оружие против России, однако в последнее время Вашингтон признает, что украинская армия терпит неудачу, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

Дипломат также обратил внимание на то, что Москва не услышала ни одного слова сожаления со стороны американских властей. Вместо этого из Штатов в адрес России «льется грязь и оскорбления по любому поводу», уточнил Антонов.

«Последнее время американский официоз стал признавать, что фронт трещит. Начинает сыпаться», — заявил посол.

В Штатах говорят об успехах российской армии на разных направлениях. В Вашингтоне осознают, что Киев близок к серьезному поражению.

Некоторое время назад США избрали Украину в качестве средства и оружия против России, была реализована «давняя мечта русофобов», резюмировал Антонов.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты являются участником конфликта на Украине, это доказывают поставки Вашингтоном Киеву дальнобойных вооружений.

Посол напомнил, что несколько лет назад Штаты ограничивались только передачей легкого и стрелкового оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопиющие нелепости и большая ложь». Во Франции призвали восстановить правду о конфликте на Украине после слов Макрона

      В США раскритиковали стратегию Байдена в отношении России

      В России назвали последствия возможного вступления Украины в НАТО

      В Германии выступили за начало мирных переговоров России и Украины

      Посол Антонов сообщил о способствующем ослаблению США условии

      Ким Чен Ын впервые прибыл на мероприятие на подаренном Путиным Aurus

      Бойцы ВСУ назвали реальную причину нахождения на фронте

      Антонов заявил о начале признания в США поражения Украины

      Политолог объяснил опасения стран Запада из-за результатов СВО

      На Украине захотели запретить использование Telegram для одной категории граждан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше