В России прокомментировали атаки беспилотников ВСУ на НПЗ в Самарской области

Депутат Заварзин: ВСУ активизировались в попытках атаковать объекты России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались в попытках атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российские объекты, рассказал член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Самарской области.

«Эти беспилотники бьют по нефтеперерабатывающим предприятиям и вообще по предприятиям. Позавчера они даже пытались ударить по АЭС. Безусловно, мы это отслеживаем. Они сейчас в бешенстве находятся, поэтому это и происходит. Но я знаю, что в Министерстве обороны очень активно принимаются меры в этом направлении», — сообщил Заварзин.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что причиной пожара на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе стала атака беспилотника. По его словам, в результате атаки произошло возгорание нефтеперерабатывающей установки. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также Азаров сообщил о попытке ВСУ атаковать НПЗ в Новокуйбышевске. Он добавил, что она была пресечена.

