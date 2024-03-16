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12:04, 16 марта 2024Россия

В России прокомментировали атаки беспилотников ВСУ на НПЗ в Самарской области

Депутат Заварзин: ВСУ активизировались в попытках атаковать объекты России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались в попытках атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российские объекты, рассказал член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Самарской области.

«Эти беспилотники бьют по нефтеперерабатывающим предприятиям и вообще по предприятиям. Позавчера они даже пытались ударить по АЭС. Безусловно, мы это отслеживаем. Они сейчас в бешенстве находятся, поэтому это и происходит. Но я знаю, что в Министерстве обороны очень активно принимаются меры в этом направлении», — сообщил Заварзин.

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Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что причиной пожара на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе стала атака беспилотника. По его словам, в результате атаки произошло возгорание нефтеперерабатывающей установки. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также Азаров сообщил о попытке ВСУ атаковать НПЗ в Новокуйбышевске. Он добавил, что она была пресечена.

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