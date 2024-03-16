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23:06, 16 марта 2024Мир

В Британии прокомментировали удар России по «Кракену»

Аналитик Меркурис об ударе по «Кракену»: у России есть превосходство в разведке

Фото: Unsplash

Британский эксперт Александр Меркурис прокомментировал удар России по пункту дислокации украинского разведывательно-диверсионного подразделения «Кракен» (сформировано ветеранами полка «Азов», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Ранее Минобороны сообщило о единовременном уничтожении более 300 бойцов украинского вооруженного формирования «Кракен». Скопление живой силы противника было поражено точным ударом полуторатонной объемно-детонирующей авиабомбы.

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      Марина Совина
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