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13:51, 16 марта 2024Бывший СССР

ВС России уничтожили 300 бойцов «Кракена». По ним ударили бомбой весом 1,5 тонны

МО РФ заявило об уничтожении 300 бойцов «Кракена» при ударе авиабомбы

Фото: Alina Smutko / Reuters

Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил министру обороны России Сергею Шойгу о потерях Украины и уничтожении поставленной Киеву техники. По его словам, российские войска ударили по пункту дислокации украинского разведывательно-диверсионного подразделения «Кракен» (сформировано ветеранами полка «Азов», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России).

ВС России ударили по «Кракену» авиационным боеприпасом

По словам Кима, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут существенные потери в технике и живой силе в результате применения высокоточных средств поражения, ударных беспилотных летательных аппаратов.

Фото: РИА Новости

За последнюю неделю российские силы уничтожили три американских комплекса Patriot, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, более 10-ти артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Он также доложил об уничтожении до 300 бойцов «Кракена» в результате удара объемно-детонирующей авиабомбой весом 1,5 тонны.

В ходе совещания Шойгу также показали кадры уничтожения военной техники ВСУ. В частности, на представленных министерством видео демонстрируется уничтожение радара и пусковой установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

ВСУ трое суток пытались прорвать границу с Россией

Минобороны России заявляло, при попытках прорвать границу России за трое суток с 12 по 14 марта ВСУ потеряли более 1,5 тысячи человек, в том числе 500 — безвозвратно.

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Помимо этого, уничтожено 18 танков и 23 бронированные машины противника. В ведомстве подчеркнули, что все попытки ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области отражены совместными усилиями подразделений группировки войск «Запад» и пограничных органов Федеральной службы безопасности.

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      Варвара Кошечкина
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