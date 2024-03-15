Раскрыты общие потери ВСУ при попытках прорвать границу России за трое суток

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 1,5 тыс человек при попытках прорыва границы

При попытках прорвать границу России за трое суток с 12 по 14 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1,5 тысячи человек, в том числе 500 — безвозвратно. Данные об этом раскрыло Минобороны России в Telegram.

Помимо этого, уничтожено 18 танков и 23 бронированные машины противника. В ведомстве подчеркнули, что все попытки ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области отражены совместными усилиями подразделений группировки войск «Запад» и пограничных органов Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В Минобороны также рассказали, что в 14 марта украинские военные, используя особенности рельефа местности, высадились в километре от российско-украинской границы и направились в сторону белгородского села Козинка, заняв несколько домов на его окраине, однако были встречены огнем бойцов Вооруженных сил России и начали отступать. Часть сил ВСУ вышла на минное поле и была уничтожена.

14 марта Минобороны России также сообщило о пресечении попытки украинских диверсантов прорваться на территорию России в районе населенного пункта Сподарюшино. В результате противник потерял до 195 человек, а также пять танков и несколько единиц прочей бронетехники.