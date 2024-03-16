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14:36, 16 марта 2024Россия

БПЛА уничтожил пытавшихся прорваться в Россию диверсантов и попал на видео

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской ДРГ на границе России

Кадр: Минобороны России

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в приграничной зоне при попытке прорваться в Белгородскую область. Видеозапись разместила пресс-служба военного ведомства в Telegram.

На кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат (БПЛА) влетает в группу диверсантов. От последующего за этим взрыва фрагменты беспилотника и тел украинских солдат разлетаются в разные стороны.

Зависший в небе российский БПЛА снял все этапы попытки проникновения ДРГ на российскую территорию. Минобороны показало проход диверсантов по предполагаемому минному полю с миноискателем, захват ими одного из домов и отработку по нему артиллерии. Еще на одном фрагменте записи видно украинский танк, который так и не смог преодолеть противотанковый ров.

Ранее Минобороны сообщило о предпринятой 14 марта Вооруженными силами Украины попытке высадить вертолетный десант в приграничной зоне с целью закрепиться уже на российской территории. Группу удалось блокировать в одном из домов и уничтожить. Сумевшие вырваться бойцы попытались отступить на Украину по минному полю, где были ликвидированы.

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      Алан Босиков
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