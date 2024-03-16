Бросившую коктейль Молотова в избирательный участок россиянку отправили в СИЗО

В СПб арестовали женщину, бросившую коктейль Молотова в избирательный участок

Суд в Санкт-Петербурге (СПб) арестовал россиянку Александру Карасеву, которая бросила коктейль Молотова к крыльцу избирательного участка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщина пробудет в СИЗО до 14 мая. Она обвиняется по части 2 статьи 141 («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий») УК РФ. В зале суда фигурантка полностью признала свою вину и просила отправить ее под домашний арест.

По данным следствия, 22-летняя Карасева была привлечена к преступлению группой лиц, которые планировали помешать проведению выборов президента России и дезорганизовать работу одного из избирательных участков. 15 марта злоумышленница подошла к зданию на улице Варшавской, где располагаются два избирательных участка, и бросила в его стену бутылку с зажигательной смесью. В результате ее действий произошло возгорание информационной таблички о проходящих выборах.

Женщину задержали на месте преступления.

