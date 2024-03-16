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15:50, 16 марта 2024Культура

Бывшая солистка группы «Мираж» получила травму во время концерта

Бывшая солистка группы «Мираж» Гулькина получила травму ноги во время концерта

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певица Наталия Гулькина упала на своем концерте в Петрозаводске и получила травму ноги. Об этом бывшая солистка группы «Мираж» рассказала в интервью mk.ru.

Во время исполнения песни «Айвенго» каблук 60-летней артистки зацепился за накидку. Танцоры сразу же попытались помочь Гулькиной, однако она решила сделать падение частью шоу и некоторое время выступала сидя на сцене. Певица повредила ногу, но не стала обращаться к врачу, решив, что травма несерьезная.

«С собой не было ничего: ни бинтов, ни льда, да и никто не сообразил даже, поскольку сначала все было нормально, а в середине поездки нога стала сильно опухать», — рассказала Гулькина. Сейчас артистка восстанавливается после падения.

Ранее Наталия Гулькина пожаловалась на маленькую пенсию. Она заявила, что из-за небольшого размера выплат вынуждена продолжать работать.

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      Александра Качан
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