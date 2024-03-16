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17:34, 16 марта 2024Среда обитания

Домохозяек призвали обмазать ванну скипидаром

«БелНовости»: убрать пятна с ванны поможет скипидар

Фото: Svetlana Vozmilova / Reuters

Убрать пятна с поверхности ванны можно с помощью скипидара и соли. Воспользоваться нестандартным методом очистки загрязнений домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Для приготовления очистительного средства потребуются полстакана скипидара и сорок граммов соли. Ингредиенты нужно тщательно смешать до консистенции пасты. После следует намазать средство на участок с пятном. Через некоторое время загрязнение исчезнет, после чего можно удалить смесь и вытереть ванну сухой тряпкой.

Ранее эксперты портала посоветовали наносить на туалетный ершик пену для бритья. По их словам, таким образом можно сделать прибор эффективнее в очистке унитаза, а также обеззаразить его, тем самым продлив срок службы.

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      Александра Качан
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