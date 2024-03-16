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14:30, 16 марта 2024Ценности

Дуа Липу заметили на свидании со звездой «Фантастических тварей»

Дуа Липу заметили на свидании с актером Каллумом Тернером

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британскую поп-певицу Дуа Липу заметили на свидании со звездой «Фантастических тварей» Каллумом Тернером. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пару засняли в пятницу, 15 марта. Влюбленные прогуливались по Лос-Анджелесу после завтрака в одном из местных кафе. Для выхода 28-летняя Дуа Липа выбрала объемную черную кожаную куртку с яркими желтыми элементами, белую рубашку в полоску, широкие синие джинсы и короткие угги рыжего цвета.

Ранее в марте Дуа Липа выступила на музыкальной премии Brit Awards 2024 в откровенном образе. Артистка вышла на сцену в черном кожаном наряде, состоящем из бюстгальтера с узорами в виде крестов на чашках, мини-шорт со шнуровкой и приталенной куртки.

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      Александра Качан
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