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17:03, 16 марта 2024Мир

Европарламент поддержал передачу ракет Taurus Киеву

Европарламент выразил поддержку в передаче ракет Taurus Украине

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Европарламент поддержал передачу ракет Taurus Киеву. Об этом сообщил глава группы «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) в Европарламенте Даниэль Каспари, передает Bild.

Отмечается, что поддержку выразила большая часть правящей коалиции Германии в Европарламенте — 451 депутат проголосовал за передачу военной техники Украине, 46 выступили против, а 49 человек отказались принимать участие в голосовании. При этом подчеркивается, что нежелание ФРГ передавать ракеты Киеву, о котором сообщалось ранее, связано с «особыми рисками».

О том, что немецкий парламент отказался отправить Украине ракеты Taurus, стало известно 17 января. Документ, предлагающий передать оружие Вооруженным силам Украины, был отклонен большинством голосов.

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      Анастасия Астахова
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