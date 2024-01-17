Германия отказалась передать Украине крылатые ракеты Taurus
Бундестаг проголосовал против передачи Украине крылатых ракет TaurusСюжетВзрыв на Крымском мосту
Немецкий парламент (бундестаг) проголосовал против передачи Украине крылатых ракет Taurus. Об этом пишет Spiegel.
Ранее резолюцию с таким требованием в правительство ФРГ направил оппозиционный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии).
2 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции полуострова от России. По его мнению, скорость успеха Вооруженных сил Украины зависит от военной помощи западных партнеров.