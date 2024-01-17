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22:11, 17 января 2024Мир

Германия отказалась передать Украине крылатые ракеты Taurus

Бундестаг проголосовал против передачи Украине крылатых ракет Taurus
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Немецкий парламент (бундестаг) проголосовал против передачи Украине крылатых ракет Taurus. Об этом пишет Spiegel.

Ранее резолюцию с таким требованием в правительство ФРГ направил оппозиционный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии).

2 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции полуострова от России. По его мнению, скорость успеха Вооруженных сил Украины зависит от военной помощи западных партнеров.

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      Марина Совина
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