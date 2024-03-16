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13:57, 16 марта 2024Бывший СССР

Глава Херсонской области заявил об уничтожении сил ВСУ на правом берегу Днепра

Сальдо: в Херсонской области подпольщики помогли уничтожить позиции ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие при помощи подпольщиков уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Удары были нанесены по группам управления беспилотниками в Ивановке и Антоновке, а также по мобильному миномету в Токаревке и радиолокационной станции в Ветровом. Глава Херсонской области уточнил, что уничтоженное предназначалось для нападения на социальные объекты и избирательные участки на левом берегу Днепра.

Ранее Сальдо объяснил увеличение количества атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру левобережья Днепра бессилием киевского режима.

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      Олеся Мицкевич
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