Google высмеяла Apple из-за отсутствия удобного веб-поиска на их смартфонах

Android Headlines: Google высмеяла iPhone за отсутствие поиска Circle to Search

Google высмеяла Apple в новом рекламном ролике из-за отсутствия в их смартфонах поиска Circle to Search. Об этом пишет Android Headlines.

Как сообщает портал, веб-поиск под названием Circle to Search разработала компания Google и внедрила на некоторые свои устройства в начале 2024 года. С помощью этой функции пользователи могут мгновенно искать информацию об изображениях или тексте, просто обводя желаемый объект на экране телефона.

В новом рекламном ролике Google показывает диалог между Pixel — фирменным смартфоном компании — и iPhone. На видео первый объясняет второму удобство функции Circle to Search.

Ранее в Google высмеяли Apple из-за выхода их новых смартфонов с функциями, реализованными в Pixel 7.