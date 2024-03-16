Google высмеяла Apple из-за отсутствия удобного веб-поиска на их смартфонах
Android Headlines: Google высмеяла iPhone за отсутствие поиска Circle to Search
Google высмеяла Apple в новом рекламном ролике из-за отсутствия в их смартфонах поиска Circle to Search. Об этом пишет Android Headlines.
Как сообщает портал, веб-поиск под названием Circle to Search разработала компания Google и внедрила на некоторые свои устройства в начале 2024 года. С помощью этой функции пользователи могут мгновенно искать информацию об изображениях или тексте, просто обводя желаемый объект на экране телефона.
В новом рекламном ролике Google показывает диалог между Pixel — фирменным смартфоном компании — и iPhone. На видео первый объясняет второму удобство функции Circle to Search.
Ранее в Google высмеяли Apple из-за выхода их новых смартфонов с функциями, реализованными в Pixel 7.