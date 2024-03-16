Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:44, 16 марта 2024Россия

Губернатор Воронежской области прокомментировал громкие звуки в регионе

Губернатор Гусев: громкие звуки в регионе не связаны с угрозой безопасности

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал громкие звуки, которые слышали жители региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Оперативная ситуация в регионе под контролем. Громкие звуки, которые слышали горожане, никак не связаны с угрозой безопасности гражданам», — написал Гусев.

В ночь на субботу, 16 марта, губернатор Воронежской области заявил, что в регионе введен режим опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России. «Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал Гусев.

Ранее стало известно, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен БПЛА в Воронежской области.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России уничтожили 300 бойцов «Кракена». По ним ударили бомбой весом 1,5 тонны

      Глава Херсонской области заявил об уничтожении сил ВСУ на правом берегу Днепра

      В Африке объявился сын Илона Маска

      Тренер одной фразой ответила критиковавшей еду на базе сборной России гимнастке

      ЦИК обнародовал общероссийские данные об очной явке на президентских выборах

      Раскрыта тайная карта Петербурга

      Губернатор Воронежской области прокомментировал громкие звуки в регионе

      В российском городе нашли новую древнюю осу

      Военный рассказал об особенностях сбитого реактивного беспилотника ВСУ

      Два беспилотника ВСУ сбиты в небе над российским регионом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше