Губернатор Воронежской области прокомментировал громкие звуки в регионе

Губернатор Гусев: громкие звуки в регионе не связаны с угрозой безопасности

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал громкие звуки, которые слышали жители региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Оперативная ситуация в регионе под контролем. Громкие звуки, которые слышали горожане, никак не связаны с угрозой безопасности гражданам», — написал Гусев.

В ночь на субботу, 16 марта, губернатор Воронежской области заявил, что в регионе введен режим опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России. «Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал Гусев.

Ранее стало известно, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен БПЛА в Воронежской области.