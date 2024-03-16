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00:32, 16 марта 2024Россия

В Воронежской области ввели режим опасности беспилотников

Воронежский губернатор Гусев сообщил о режиме опасности беспилотников в регионе

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе введен режим опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, силы ПВО наготове. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России. «Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал он.

Ранее стало известно, что в Орловской области сработала система противовоздушной обороны. «Сегодня днем при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбит беспилотный летательный аппарат», — пояснил губернатор российского региона Андрей Клычков.

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      Марина Совина
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