В Воронежской области ввели режим опасности беспилотников

Воронежский губернатор Гусев сообщил о режиме опасности беспилотников в регионе

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе введен режим опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, силы ПВО наготове. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России. «Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал он.

Ранее стало известно, что в Орловской области сработала система противовоздушной обороны. «Сегодня днем при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбит беспилотный летательный аппарат», — пояснил губернатор российского региона Андрей Клычков.