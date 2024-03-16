Кадыров посетил выборы вместе с матерью и детьми

Кадыров рассказал, что пришел на выборы вместе с матерью, женой и детьми

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о том, что посетил выборы президента РФ вместе с матерью, супругой и детьми. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с большим удовольствием принял участие в голосовании, а также подчеркнул, что в последнее время все выборы в его регионе проходили по высокой явке.

«Выборы президента страны — исключительно важное общественно-политическое событие, которое определяет дальнейший вектор развития государства. И я очень горжусь тем, что жители Чеченской Республики в полной мере осознают их значимость», — написал Кадыров.

Глава Чечни также поведал, что на избирательных участках царит праздничная атмосфера, а посещение выборов жителей региона в период активной борьбы с международным терроризмом свидетельствует о твердой гражданской позиции чеченского народа. Резюмируя свое сообщение, Кадыров выразил уверенность в том, что люди сделают правильный выбор.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил статьей за госизмену людям, которые нарушают порядок на избирательных участках во время выборов президента России.