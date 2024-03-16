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19:39, 16 марта 2024Россия

Медведев пригрозил нарушителям порядка на выборах президента статьей

Медведев: нарушителям порядка на выборах президента грозит статья за госизмену
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил статьей за госизмену людям, которые нарушают порядок на избирательных участках во время выборов президента России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Государственный деятель напомнил, что порча урн с бюллетенями — это не детская игра со спичками или невинная шалость с зеленкой.

«Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города. Криминальные активисты на избирательных участках должны осознавать, что за свой поступок могут загреметь лет на двадцать особого режима…» — написал Медведев.

Он подчеркнул, что деяния людей, нарушающих порядок на выборах, могут быть квалифицированы по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны»).

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала подонками граждан, которые портят урны на участках для голосования на выборах президента России.

По ее данным, многие, кто был задержан после заливки урн жидкостями, заявили, что делали это за деньги.

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      Анастасия Астахова
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