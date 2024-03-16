Медведев пригрозил нарушителям порядка на выборах президента статьей

Медведев: нарушителям порядка на выборах президента грозит статья за госизмену

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил статьей за госизмену людям, которые нарушают порядок на избирательных участках во время выборов президента России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Государственный деятель напомнил, что порча урн с бюллетенями — это не детская игра со спичками или невинная шалость с зеленкой.

«Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города. Криминальные активисты на избирательных участках должны осознавать, что за свой поступок могут загреметь лет на двадцать особого режима…» — написал Медведев.

Он подчеркнул, что деяния людей, нарушающих порядок на выборах, могут быть квалифицированы по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны»).

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала подонками граждан, которые портят урны на участках для голосования на выборах президента России.

По ее данным, многие, кто был задержан после заливки урн жидкостями, заявили, что делали это за деньги.