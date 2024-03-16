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16:46, 16 марта 2024Россия

Памфилова отреагировала на обращения о возможных нарушениях на выборах

Глава ЦИК Памфилова заявила об отсутствии значимых нарушений на выборах главы РФ
СюжетВыборы президента России 2024ЦиклВ России выбирают президента

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова отреагировала на обращения о возможных нарушениях на выборах президента России. Ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что серьезных нарушений в процессе голосования за кандидатов на пост главы государства нет, а потому приходится «шерстить мусор».

«Ничем порадовать в кавычках вас не могу, нарушения, [с ними] мы разобрались. Мы шерстим, сидим, в основном там мусор, высосанный из пальца, ничего нет серьезного, поэтому нечего сейчас разбирать», — заявила Памфилова.

Ранее глава ЦИК назвала подонками граждан, которые портят урны на участках для голосования на выборах президента России.

По ее данным, многие, кто был задержан после заливки урн жидкостями, заявили, что делали это за деньги.

15 марта москвичка подожгла урну для бюллетеней на избирательном участке в Марьино. Гражданку задержали, а пламя потушили.

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      Анастасия Астахова
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