Памфилова отреагировала на порчу избирательных урн на участках

Глава ЦИК Памфилова назвала подонками портящих урны на участках граждан

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала подонками граждан, которые портят урны на участках для голосования на выборах президента России. Ее реакцию на ситуацию приводит ТАСС.

По ее данным, многие, кто был задержан после заливки урн жидкостями, заявили, что делали это за деньги.

«Все нападавшие на избирательные участки задержаны, Следственный комитет возбуждает уголовные дела», — заверила Памфилова.

Она отметила, что им грозит до пяти лет тюрьмы.

15 марта москвичка подожгла урну для бюллетеней на избирательном участке в Марьино. Гражданку задержали, а пламя потушили.

Другая жительница столицы вылила красящее вещество в ящик с бюллетенями. Ее также задержали и начали допрашивать.